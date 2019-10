Toscano: "Avellino? Mi ricorda il gol di Aglietti" Il tecnico della Reggina ha parlato anche dei suoi trascorsi sulla panchina biancoverde

Al termine della rifinitura effettuata sul sintetico di Palmi, la Reggina ha raggiunto Avellino. Attraverso il sito ufficiale del club amaranto, Domenico Toscano ha parlato del match in programma domani (ore 15) allo stadio "Partenio-Lombardi", valido per la dodicesima giornata del girone C di Serie C.

“Affrontiamo una squadra in salute dopo il cambio della guida tecnica, su un campo difficile. È senza alcun dubbio un’altra verifica importante, a chiusura di un turno infrasettimanale molto intenso e positivo. Dobbiamo continuare su questa strada se vogliamo consolidarci in testa alla classifica. Rimanere in vetta è importante e domani sono convinto che la squadra risponderà ancora presente come ha fatto in queste undici gare di campionato." ha esordito l'ex mister dei biancoverdi.

Come arriva la Reggina a questa sfida?

“Bene, con ancora più certezze. Superare il Picerno in un turno infrasettimanale non era semplice, eppure lo abbiamo fatto brillantemente. Questo ci ha dato più consapevolezza, ma domani sarà una partita diversa, su un campo diverso, contro una formazione con un atteggiamento differente e noi dovremo essere bravi a rispondere presente."

Domani sarà una gara particolare per te?

“Mi fa ricordare una giornata indimenticabile contro l’Avellino al 'Partenio' davanti a oltre 20.000 spettatori, uno scontro diretto vinto grazie alle rete di Aglietti. Conosco bene la piazza, avendoci peraltro allenato. Mi porto dietro una bella esperienza e ricordi positivi anche se non è stata una delle migliori. Incontrerò persone con cui ho instaurato rapporti bellissimi, ma poi si scenderà in campo e sarà una gara dove la Reggina dovrà confermare quanto di buono ha fatto fino a oggi."