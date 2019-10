Ghirelli: "Sull'Avellino attendiamo le decisioni dei giudici" Il presidente della Lega Pro: "Continuiamo a monitorare la situazione"

A margine dell'assemblea di Lega Pro a Firenze, ha parlato il presidente Francesco Ghirelli che si è soffermato anche sulla situazione in casa Avellino. "Continuiamo a monitorarla ma allo stato attuale, essendoci una procedura giudiziaria noi dobbiamo attendere le decisioni del tribunale". "Abbiamo messo delle regole insieme alla FIGC che ci hanno permesso l'avvio del campionato in regola, con fideiussioni e tutte le domande adeguate. Non siamo però così sciocchi da pensare che la situazione sia risolta".