Cessione U.S. Avellino, la precisazione di Iovino Nota del dirigente sportivo sul possibile interesse di una cordata romana per il club biancoverde

Continuano a tenere banco le indiscrezioni relative alla possibile cessione dell'U.S. Avellino. In merito all'offerta di una cordata di imprenditori di Roma per rilevare l'U.S. Avellino 1912, che, come anticipato nella tarda mattinata di ieri, sarebbe già stata inoltrata via PEC all'amministratore delegato della Sidigas, Dario Scalella ed al custode giudiziario, Francesco Baldassarre, è arrivata una precisazione da parte di Bruno Iovino. L'esperto dirigente sportivo, che ha ricoperto il ruolo di delegato Aru all'area sport in occasione delle Universiadi 2019, ha spigato di aver “fatto pervenire solamente un parere giuridico sportivo ad un legale-commercialista e consulente di Roma per quanto riguarda tre aspetti: la situazione della Lega di serie C; alcune notizie riguardanti l’U.S. Avellino 1912 dopo la data del 16 ottobre 2019, un eventuale impegno spese per la disputa di un campionato di Serie C.” Dunque, Iovino non è il promotore della sopra citata cordata, ma c'è la conferma, seppur indiretta, di un ulteriore, potenziale, interesse per il club biancoverde.