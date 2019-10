Avellino, due ex compagni accolgono Meola: "Forza lupi" I biancoverdi riabbracciano il cursore di fascia destra, già in campo agli ordini di Capuano

L'Avellino, in attesa di una potenziale e provvidenziale svolta societaria, è piombato a sorpresa sul mercato degli svincolati ingaggiando Antonio Meola. Per il cursore di fascia destra, classe 1990, nelle ultime due stagioni alla Casertana, con cui era ora in prova, si tratta di un ritorno. Meola, fortemente voluta da Capuano, ha già indossato la maglia biancoverde nella Serie D formato 2009/2010 e in Seconda Divisione, la vecchia Serie C2, nella successiva annata agonistica. Questa mattina ha sostenuto il primo allenamento con i suoi nuovi compagni di squadra: permetterà a Celjak di andare a rinfoltire la batteria dei centrali difensivi, che sabato, a Catanzaro, dovrà fare a meno per la terza partita di fila di capitan Morero. L'argentino tornerà a disposizione per la gara casalinga contro il Potenza (lunedì 11 novembre, calcio d'inizio ore 20:45). Oltre ad Albadoro, ai tempi del Matera, Meola, come è possibile vedere dalle immagini realizzate questa mattina al “Partenio-Lombardi”, ha riabbracciato due ex compagni di squadra tra le file dei falchetti: Alfageme (raggiunto dal procuratore Pasini, ndr) e De Marco. "Forza lupi!" il suo commento all'uscita dagli spogliatoi al microfono di 696 TV OttoChannel.

Clicca sul pulsante "play", al centro della foto in apertura, per vedere le immagini del ritorno di Meola all'Avellino.