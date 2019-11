Futuro Avellino, ore febbrili in casa biancoverde Cessione Uesse, all'orizzonte ci sarebbe una svolta inerente al possibile cambio di proprietà

L'U.S. Avellino sarebbe prossimo ad avere una nuova proprietà. Ieri pomeriggio, a Napoli, i vertici della Sidigas avrebbero incontrato i rappresentanti di un gruppo casertano, che parrebbe aver superato la proposta di una cordata di imprenditori romani e addirittura raddoppiato l'offerta dell'AP Green per l'acquisizione della società biancoverde. L'identità dei possibili acquirenti sarebbe top secret in considerazione di un patto di riservatezza, firmato tra le parti. La proposta avrebbe, però, soddisfatto la Sidigas e si lavorerebbe alla chiusura della trattativa prima del prossimo 6 novembre quando la stessa Sidigas, dovrà, come noto, presentare il concordato in bianco presso il Tribunale di Avellino. Nelle prossime ore, o al massimo all'inizio della prossima settimana, potrebbero esserci, dunque, novità di rilievo.