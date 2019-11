Catanzaro-Avellino, convocati e probabile formazione calabrese Tre ballottaggi da risolvere per il tecnico dei giallorossi, che deve fare a meno di 5 calciatori

In vista di Catanzaro – Avellino, valida per la tredicesima giornata del girone C di Serie C, il tecnico dei calabresi, Gianluca Grassadonia, ha convocato 24 calciatori. Indisponibili Bianchimano, Celiento, l'ex De Risio, Di Livio e Urso. Tre i ballottaggi da risolvere per l'allenatore salernitana: Quaranta o Signorini largo a sinistra a centrocampo, Favalli o Pinna sul versante opposto; Nicastro o Calì in attacco.

La probabile formazione del Catanzaro.

Catanzaro (3-5-2): Di Gennaro; Martinelli, Figliomeni, Quaranta; Statella, Casoli, Maita, Tascone, Favalli; Kanoute, Nicastro.

L'elenco dei 24 calciatori (in ordine di ruolo e alfabetico).

Portieri: Adamonis, Di Gennaro, Mittica.

Difensori: Elizalde, Figliomeni, Martinelli, Pinna, Quaranta, Riggio, Signorini.

Centrocampisti: Casoli, Favalli, Maita, Nicoletti, Risolo, Statella, Tascone.

Attaccanti: Calì, Fischnaller, Giannone, Kanoute, Mangni, Nicastro, Novello.

Foto: uscatanzaro1929.com