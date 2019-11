Catanzaro - Avellino 3-1, le pagelle In difesa si balla: male Illanes e Celjak, Laezza spiana la strada al gol del k.o. giallorosso

Marcatori: pt 24’ Favalli, 28’ Nicastro, 44’ Di Paolantonio; st 31’ Kanoute.

Catanzaro (3-5-2): Di Gennaro 4.5; Signorini 5.5 (39’ st Figliomeni sv), Martinelli 6, Pinna 6; Statella 6, Casoli 6, Risolo 6 (19’ st Maita 6), Tascone 6.5 (29’ st Nicoletti 6), Favalli 7; Kanoute 7, Nicastro 6.5 (38’ st Fishnaller 6). A disp.: Mittica, Giannone, Riggio, Elizalde, Novello, Mangni, Quaranta. All.: Grassadonia 6.

Avellino (3-5-1-1): Abibi 5; Illanes 4.5 (41' pt Silvestri 5.5), Zullo 5, Laezza 4; Celjak 5, De Marco 5.5 (37’ st Alfageme sv), Di Paolantonio 6, Rossetti 6 (14’ st Karic 5), Parisi 5 (14’ st Albadoro 5); Micovschi 5.5; Charpentier 6. A disp.: Tonti, Pizzella, Palmisano, Njie, Evangelista, Petrucci. All.: Capuano 6.

Arbitro: Meraviglia della sezione di Pistoia 6.5. Assistenti: Della Croce della sezione di Rimini 6 e Buonocore della sezione di Marsala 6.

Note: Ammoniti: Laezza e Pinna per gioco falloso, Illanes per proteste. Angoli: 3-1. Recupero: pt 2’; st 4'. Spettatori: 4.130 (abbonati: 2.445; paganti: 1.685; ospiti 142) per un incasso di 36.035 euro.