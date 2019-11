Parte la prevendita per la Cavese, chiusa la Terminio Tagliandi online sul circuito VivaTicket

La Società informa che è possibile acquistare i tagliandi per la gara Us Avellino 1912 – Cavese 1919, in programma mercoledì 6 novembre allo stadio “Partenio-Lombardi” alle ore 20.30.

Per la gara saranno aperti i seguenti settori: Curva Sud, Tribuna Montevergine Laterale, Tribuna Montevergine Centrale, Tribuna Onore e Settore Ospiti.

E’ già possibile acquistare i tagliandi online e presso tutti i punti vendita autorizzati (qualsiasi rivenditore VivaTicket, il cui elenco è disponibile al sito https://www.vivaticket.it/ita/ricercapv );

La vendita presso la biglietteria dello Stadio "Partenio-Lombardi" rispetterà invece i seguenti giorni ed orari:

Lunedì 4 novembre dalle 16,30 alle 19,00;

Martedì 5 novembre dalle 16,00 alle 19,00;

Mercoledì 6 novembre dalle 13.00 fino all’inizio del match;

Questi i prezzi dei tagliandi*:

CURVA SUD €. 10,00

TRIBUNA MONTEVERGINE LATERALE €. 20,00

TRIBUNA MONTEVERGINE CENTRALE € 30,00

TRIBUNA D’ONORE /SOSTENITORI € 50,00

SETTORE OSPITE € 10,00;

Il giorno di gara prezzi subiranno una maggiorazione di due euro.

*bambini fino a 10 anni: ingresso gratuito