Cessione, ipotesi comodato. E i romani si ritirano Intanto per la Cavese recupera Illanes, ancora out Morero

E' ripresa oggi pomeriggio la preparazione dell'Avellino in vista dell'impegno di Coppa Italia di mercoledi alle 20.30 contro la Cavese di campilongo. Ad eccezione di capitan Morero che punta al rientro nel monday night contro il Potenza di lunedi 11. Tutti arruolabili compreso Illanes che ha smaltito i postumi di una botta rimediata a Catanzaro.

Intanto per il match contro i metelliani, considerata l'affluenza non particolarmente consistente, si è deciso di lasciare chiusa la tribuna Terminio e aprire solo Montevergine e Curva Sud. In queste ore l'amministratore delegato Dario Scalella e il custode giudiziario stanno lavorando effettivamente per la cessione della società favorendo cosi un operazione di salvataggio di Sidigas spa. Sono parole di stamattina del sindaco Festa e in questo senso c’è da registrare in particolare il pressing di un gruppo di Maddaloni.

Non è da escludere un’operazione, come successo per la Scandone, con una sorta di comodato d'uso, un passaggio di consegne soltanto in termini gestionali e non di proprietà che resterebbe alla Sidigas e che si accollerebbe tutto il pregresso. Intanto, da indiscrezioni raccolte, la cordata romana, interessata inizialmente all'acquisizione del club, si sarebbe ritirata. Uno dei tre imprenditori coinvolti avrebbe cambiato idea non volendo più partecipare.