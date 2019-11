"Società? L'Avellino domani avrà un futuro importante" Capuano si sbilancia sul futuro del club alla vigilia di Avellino-Cavese (Coppa Italia di Serie C)

Alla vigilia di Avellino – Cavese, valida per i sedicesimi di finale di Coppa Italia di Serie C, in programma al “Partenio-Lombardi” con calcio d'inizio alle 20,30, si è tenuta questa mattina la conferenza stampa pre-partita di Ezio Capuano: "Vogliamo passare il turno. Non rischierò i calciatori che non sono al top delle forma, come Morero e Illanes, farò turnover, ma oltre a mandare in campo anche chi finora non lo ha mai fatto, l'ossatura della squadra sarà la migliore possibile. Preserverò gli equilibri per mandare in campo una squadra competitiva. Laezza? Sono sinceramente arrabbiato con lui perché ha perseverato in determinati errori (dovrebbe partire dalla panchina, ndr). Conosco bene Campilongo, abbiamo fatto il supercorso insieme, è un tecnico preparato. Sono stato anche io tre anni a Cava de' Tirreni, inizialmente con qualche attrito anche lì. Poi, però, mi hanno voluto bene e io ne voglio a loro.” ha esordito il tecnico dei biancoverdi.

Irpini e metelliani sono reduci da due sconfitte consecutive: "Nonostante sia andata male, ho visto delle cose positive. Abbiamo commesso degli errori da polli, ma mi fermo a quelli, per il resto anche a Catanzaro ho visto dei progressi. Avevamo preparato alcune situazioni, alcuni codici, e molti di questi in partita sono stati applicati, vuol dire che la squadra li sta assimilando. Presto sarà la squadra di Capuano.”

I portieri non stanno offrendo sufficienti garanzie: “Abibi o Tonti? Li considero alla pari, godono della mia massima stima, vanno aiutati perché non stanno attraversando un buon momento. Di volta in volta spero di fare la scelta più giusta, anche se, come avevo spiegato, avrei preferito definire delle precise gerarchie.”

Così, invece, su Alfageme: “Abbiamo calciatori che vanno preservati. Lui è uno di questi, si allena come un ragazzino, ha voglia, la capacità di un allenatore sta anche nel sostenere un calciatore che vive un momento difficile, ma sono sicuro che ne uscirà. Ogni calciatore che ho a disposizione è per me, sempre e comunque, il migliore.”

Tutt'altro che diplomatico nel passaggio forse più significativo delle sue dichiarazioni. Quelle relative al futuro societario: “Sono convinto che prestissimo le cose si metteranno a posto. Domani c'è il concordato: sono convinto che domani l'Avellino avrà un futuro importante. Non me lo auguro, ne sono molto convinto.”

Clicca sul pulsante "play", al centro della foto in apertura, per vedere la conferenza stampa integrale di Ezio Capuano alla vigilia di Avellino - Cavese, valida per i sedicesimi di finale di Coppa Italia di Serie C.