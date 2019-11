Avellino - Cavese, i convocati di Campilongo Irpini e metelliani incontreranno la vincente di Ternana - Fermana

Allenamento stamane a Pregiato per la Cavese impegnata, domani, nei sedicesimi di finale di Coppa Italia di Serie C ad Avellino (ore 20:30) in gara unica. Domani, prima, della partenza per il capoluogo irpino, risveglio muscolare e palle inattive. La vincente di domani affronterà agli ottavi di finale una tra Ternana e Fermana. Gli accoppiamenti saranno stabiliti dal tabellone e dal sorteggio per quanto riguarda la determinazione delle società ospitanti. Campiolongo ha convocato tutta la rosa, infortunati compresi, otlre al giovane centrocampista della Berretti Alessandro De Luca, classe 2001 della Berretti, che da oggi si è aggregato al gruppo della prima squadra.

Fonte e foto: cavese1919.it