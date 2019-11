Potenza ad Avellino senza il tecnico Raffaele e un difensore Le decisioni del giudice sportivo. Tra le file biancoverdi sono entrati in diffida due difensori

Il giudice sportivo di Lega Pro ha squalificato per una giornata l'allenatore del Potenza, Giuseppe Raffaele, allontanato dal rettangolo di gioco per "atteggiamenti irriguardosi verso un assistente" e Ramos Borges Emerson, difensore dei lucani, espulso in occasione del match di domenica scorsa, perso contro la Reggina (0-3). Entrambi salteranno la trasferta di lunedì 11 novembre (ore 20,45) al "Partenio-Lombardi" contro l'Avellino, valido per la quattordicesima giornata del girone C di Serie C.

Tra le file biancoverdi sono entrati in diffida Illanes e Laezza.