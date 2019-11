Avellino - Cavese, la probabile formazione dei biancoverdi Turnover ragionato per Capuano, che in difesa dovrebbe dare una chance a Njie, sparito dai radar

L'Avellino ha sostenuto la seduta di rifinitura in vista dei sedicesimi di finale di Coppa Italia di Serie C in programma domani (ore 20,30), al “Partenio-Lombardi”, contro la Cavese. I lupi torneranno in campo pure domani mattina per limare i dettagli tecnico-tattici. Gara unica: chi vince affronterà nel prossimo turno la vincente di Ternana – Fermana, con tabellone e squadra ospitante e ospitata che verranno stabiliti mediante sorteggio. In caso di perdurare di parità al novantesimo, tempi supplementari ed eventuali calci di rigore. Nell'elenco dei convocati non figura unicamente capitan Morero. Capuano opererà un turnover ragionato disegnando il suo probabile 3-5-1-1 con Tonti, in vantaggio su Abibi, a difesa dei pali; Celjak, Zullo e Njie in difesa, con Illanes e Laezza pronti ad accomodarsi in panchina; Palmisano, Silvestri, Di Paolantonio, Karic (Micovschi o De Marco) e Parisi a centrocampo; Micovschi (o Karic) e Albadoro in attacco.