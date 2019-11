L'Avellino brinda in Coppa: 2-1 alla Cavese, lupi agli ottavi Alfageme e Micovschi (rigore), ribaltano i metelliani avanti con El Ouazni: ora c'è la Ternana

L'Avellino brinda in Coppa: 2-1 alla Cavese, lupi agli ottavi. Alfageme e Micovschi (rigore), ribaltano i metelliani avanti con El Ouazni: ora c'è la Ternana (3-1 alla Fermana).

Le scelte iniziali - Capuano vara un turnover moderato con novità in tutti i reparti rispetto all’undici opposto in campionato sabato scorso, al “Ceravolo”, al Catanzaro. Nel suo 3-5-2, in porta ritrova spazio Tonti; in difesa, tocca a Njie completare la linea a tre con Zullo e Laezza; a centrocampo, Celjak, Rossetti, Di Paolantonio, maglia da titolare per Silvestri e Parisi largo sull’out mancino; in attacco, spazio dall’inizio per Albadoro e Alfageme. La Cavese di Campilongo risponde con il preannunciato 4-2-3-1: tra i pali trova posto Kucich; nelle retrovie agiscono Spaltro, Matino, Polito e Galfano; Castagna e Matera fungono da diga davanti alla batteria di trequartisti composta da Di Roberto, Russotto e Sandomenico a supporto dell’unica punta El Ouazni. Cori contro la società, De Cesare e Mauriello in concomitanza con il fischio d’inizio. Prezzi dei biglietti lungi dal potersi definire popolari, Tribuna Terminio chiusa perché impraticabile a causa del maltempo: poco più di trecento gli spettatori sugli spalti con folta rappresentanza di sostenitori metelliani. In Tribuna Montevergine il direttore sportivo della Juve Stabia ed ex portiere dell’Avellino, Ciro Polito, presente sia per vedere all’opera suo figlio, sia per visionare Charpentier, che, però, si accomoda in panchina.

Primo tempo - Pronti, via, e l’Avellino si affaccia dalle parti di Kuchich con una girata di poco a lato di Albadoro (3’). A stretto giro di posta ci prova poi Rossetti, che calcia di poco alto sulla traversa dopo una sponda del centravanti ex Ternana al limite dell’area di rigore. Il primo quarto d’ora scivola via su ritmi gradevoli, con i biancoverdi col pallino del gioco e costantemente nella metà campo avversaria. Al 16’, cross dalla destra, smanaccia Kucich, la palla arriva a Parisi, che si coordina e scarica il mancino al volo, fuori misura. Un giro di lancette e la Cavese si porta in vantaggio: Galfano avanza sulla trequarti e fa filtrare per El Ouazni, che scappa via sul filo del fuorigioco e trafigge Tonti con un tocco volante che ne anticipa l’uscita. Al 24’, lupi a un passo dal pari: Njie taglia l’ara di rigore, tentativo di spizzata di Alfageme, Parisi stoppa e scocca il diagonale che fa la barba al palo alla sinistra di Kucich. Maglia in bocca: si dispera il terzino di Serino. Si riparte e ci prova Rossetti, con un sinistro fiacco da posizione centrale, che rotola oltre la linea di fondo. Al 34’, aquile vicinissime al raddoppio: El Ouazni ubriaca di finte la difesa irpina, ma poi alza troppo la mira al momento di concludere a rete. Al 37’, ancora gli ospiti: Matera mastica un tiro dai venticinque metri in seguito a una corta respinta della retroguardia irpina. Al 44’, pari dell’Avellino: morbido lob dal corner di Di Paolantonio, torre di Zullo, e correzione vincente da distanza ravvicinata di Alfageme, che esulta con un misto di liberazione e rabbia. Un minuto di recupero. Si va al riposo sull’1-1.

Secondo tempo - Si riparte con un doppio cambio tra le file dell’Avellino: dentro Karic e Micovschi, fuori Njie e Silvestri. Celjak scala nei tre di difesa e il rumeno gioca largo a destra. Al 49’, Di Paolantonio e compagni invocano un rigore per un contatto sospetto su Kuchic e Parisi in seguito a un tiro respinto con affanno dall’estremo difensore ospite. Il direttore di gara Garofalo fa cenno di proseguire. Al 58’, altri cori contro De Cesare dalla Curva Sud. Al 61’, doppio cambio pure per la Cavese: Goh e Addessi per Sandomenico e Russotto. Al 66’, Bulevardi rileva Matera. Al 68’, altro cambio nell’Avellino: Illanes prende il posto di Zullo. Al 69’, Addessi spara sull’esterno della rete da posizione favorevole rompendo una lunga fase interlocutoria. Capuano vuole vincerla e getta nella mischia bomber Charpentier per Albadoro (75’). Le lancette del cronometro corrono verso i supplementari. Al 76’, El Ouazni sfiora un gol capolavoro battendo con forza e precisione da centrocampo: incrocio dei pali, con Tonti ormai fuori causa. Al 78’, ci prova da lontano Illanes: Kucich blocca in due tempi. All’82’, calcio di rigore per l’Avellino per fallo di Spaltro ai danni di Parisi, bravo a penetrare in area di rigore. Sul dischetto si porta Micovschi che incrocia il sinistro e spiazza Kucich (83’). All’88’, fuori Alfageme tra gli applausi: tocca a Palmisano, chiamato a contribuire a difendere il prezioso vantaggio. Una missione che l’Avellino riesce a compiere: il 27 novembre affronterà la Ternana (3-1 alla Fermana) in campo da definire negli ottavi di finale di Coppa Italia di Serie C.

Il tabellino.

Avellino - Cavese 2-1

Marcatori: pt 17’ El Ouazni, 44’ Alfageme; st 38’ Micovschi (rig.)

Avellino (3-5-2): Tonti; Njie (1’ st Karic), Zullo (23’ st Illanes), Laezza; Celjak, Rossetti, Di Paolantonio, Silvestri (1’ st Micovschi), Parisi; Alfageme (43’ st Palmisano), Albadoro (30’ st Charpentier). A disp.: Pizzella, Abibi, Morero, Charpentier, De Marco, Carbonelli, Evangelista, Petrucci. All.: Capuano.

Cavese (4-2-3-1): Kucich; Spaltro, Matino, Polito, Galfano; Castagna, Matera (21’ st Bulevardi); Di Roberto, Russotto (16’ st Addessi), Sandomenico (16’ st Goh); El Ouazni. A disp.: Bisogno, Favasuli, De Rosa, Sainz-Maza, Germinale, Rocchi, Guadagno, Nunziante, De Luca. All.: Campilongo.

Arbitro: Garofalo della sezione di Torre del Greco. Assistenti: Mittica e Gregorio della sezione di Bari.

Note: Ammoniti: Laezza e Njie per gioco falloso; Spaltro per comportamento non regolamentare; Padovano (vice allenatore Avellino) per proteste. Angoli: 8-1. Recupero: pt 1’; st 4’. Spettatori e incasso non comunicati. Gara unica valida per i sedicesimi di finale di Coppa Italia di Serie C.