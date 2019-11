Avellino - Cavese 2-1, le pagelle Parisi con personalità e intraprendenza, Alfageme si desta dal torpore. Njie palesemente acerbo

Avellino - Cavese 2-1, le pagelle.

Marcatori: pt 17’ El Ouazni, 44’ Alfageme; st 38’ Micovschi (rig.)

Avellino (3-5-2): Tonti 5.5; Njie 5 (1’ st Karic 6), Zullo 6 (23’ st Illanes 6), Laezza 6; Celjak 6, Rossetti 6, Di Paolantonio 6.5, Silvestri 5.5 (1’ st Micovschi 6.5), Parisi 7; Alfageme 6.5 (43’ st Palmisano sv), Albadoro 6 (30’ st Charpentier 6). A disp.: Pizzella, Abibi, Morero, Charpentier, De Marco, Carbonelli, Evangelista, Petrucci. All.: Capuano 6.

Cavese (4-2-3-1): Kucich 5; Spaltro 5, Matino 5.5, Polito 5.5, Galfano 6; Castagna 5.5, Matera 5.5 (21’ st Bulevardi 5.5); Di Roberto 5.5, Russotto 5 (16’ st Addessi 5.5), Sandomenico 5 (16’ st Goh 5.5); El Ouazni 7. A disp.: Bisogno, Favasuli, De Rosa, Sainz-Maza, Germinale, Rocchi, Guadagno, Nunziante, De Luca. All.: Campilongo 6.

Arbitro: Garofalo della sezione di Torre del Greco 6. Assistenti: Mittica e Gregorio della sezione di Bari 6 e 6.

Note: Ammoniti: Laezza e Njie per gioco falloso; Spaltro per comportamento non regolamentare; Padovano (vice allenatore Avellino) per proteste. Angoli: 8-1. Recupero: pt 1’; st 4’. Spettatori e incasso non comunicati. Gara unica valida per i sedicesimi di finale di Coppa Italia di Serie C.