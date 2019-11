Avellino, la Curva Sud si è sciolta: "Divergenze interne" Comunicato del direttivo del tifo biancoverde: ecco le motivazioni della decisione

La Curva Sud Avellino si è ufficialmente sciolta. A darne notizia è stato lo stesso direttivo del tifo biancoverde attraverso il seguente comunicato: "Con queste poche righe comunichiamo lo scioglimento effettivo del direttivo Curva Sud Avellino, a causa di divergenze interne. Non ci soffermeremo sulle cause di ciò: in questi casi i panni sporchi si lavano in casa! Tuttavia, ci sembrava doverono informare tutti che da oggi nessuno potrà arrogarsi il diritto di parlare in rappresentanza del direttivo e che chiunque millanti di parlare a nome della Curva Sud con la società, la stampa o sui social network, va considerato come soggetto parlante a titolo esclusivamente personale. I gruppi della Curva Sud continueranno a seguire le sorti del nostro amato U.S. Avellino 1912, con la fierezza e l’orgoglio che da sempre ci contraddistinguono."