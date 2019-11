Martedì la possibile chiusura per la cessione dell'Avellino Calma apparente in casa irpina. Le ultimissime sul futuro della società biancoverde

Potrebbe essere martedì il giorno decisivo per la cessione dell'U.S. Avellino alla cordata che avrebbe in Aniello Martone, ex consulente dell'area tecnica della Casertana, il riferimento per ciò che concerne la parte prettamente legata alle questioni calcistiche. La cordata avrebbe raggiunto un accordo con l'attuale proprietà bruciando la concorrenza del gruppo di Maddaloni (che dovrebbe avere il dottor Sabino Aquino come riferimento sul territorio e prescelto per la carica di presidente, ndr) e l'offerta della AP Green di Serino, che sarebbe, comunque, ancora alla finestra in attesa di sviluppi.