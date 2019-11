Avellino - Potenza, ecco il dato definitivo del settore ospiti Al "Partenio-Lombardi" i lucani saranno sostenuti da un cospicuo numero di tifosi

Sono circa 450 i biglietti venduti per il settore ospiti dello stadio “Partenio-Lombardi” dove domani sera (ore 20,45) l'Avellino sfiderà il Potenza nel posticipo della quattordicesima giornata del girone C di Serie C. I lucani, reduci da due sconfitte consecutive in campionato, intervallate dal blitz al “Granillo” (2-3) nei sedicesimi di Coppa Italia di Serie C, sono l'assoluta rivelazione di questa prima parte di stagione.Tangibile l'entusiasmo della tifoseria dei leoni, che non farà mancare il proprio sostegno alla squadra allenata da Raffaele. Il tecnico, squalificato, sarà sostituito dal vice Leonetti.