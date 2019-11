Avellino - Potenza 0-2, le pagelle Difesa horror, da mani fisse davanti agli occhi. Parisi e Charpentier gli unici sufficienti

Marcatori: pt 28’ Ferri Marini, 38’ Murano.

Avellino (3-5-2): Abibi 4; Zullo 4.5, Morero 4, Illanes 5 (1’ st Karic 5.5); Celjak 5, Micovschi 5.5 (37’ st Silvestri sv), Di Paolantonio 5.5, De Marco 5 (1’ st Rossetti 5), Parisi 6; Charpentier 6, Albadoro 5.5 (19’ st Alfageme 4.5). A disp.: Tonti, Pizzella, Palmisano, Njie, Laezza, Carbonelli, Evangelista, Petrucci. All.: Capuano 5.5.

Potenza (3-5-2): Breza 6; Sales 6.5, Giosa 6.5, Silvestri 7; Viteritti 6.5 (46' st Isgrò sv), Dettori 6.5, Coppola 6.5 (18’ st Coccia 6), Iuliano 6, Sepe 6.5; Murano 7 (25’ st Vuletich 6), Ferri Marini 6.5 (18’ st Arcidiacono 6). A disp.: Ioime, Panico, França, Nembot, Longo, Souare. All.: Leonetti (squalificato Raffaele) 6.5.

Arbitro: Marchetti della sezione di Ostia Lido 6. Assistenti: Garzelli della sezione di Livorno e Luzzi della sezione di Valdarno 6 e 6.

Note: Ammoniti: Sales per gioco falloso; Micovschi per comportamento non regolamentare; Parisi per proteste. Angoli: 8-4. Recupero: pt 0’; st 5'. Spettatori e incasso non comunicati.