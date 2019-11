La classifica preoccupa. Stallo sulla cessione Rientrate le dimissioni di Iuppa. Vertici divisi sulla vendita

Dopo il terzo ko consecutivo contro il Potenza, all’orizzonte per l'Avellino c’è già il derby del Pinto nella tana della Casertana degli ex Zito, D'Angelo e Castaldo. La classifica preoccupa ed è in bilico anche il futuro societario la cordata che fa capo all'ex responsabile dell'area tecnica della Casertana Aniello Martone ha rilanciato l'offerta a un milione e 300 mila euro ma ieri durante il cda dell'Avellino calcio sono rientrate le dimissioni dell'amministratore unico Sandro Iuppa e sembra che i vertici Sidigas siano spaccati tra chi vuole vendere come l'ad Dario Scalella e chi invece, come il presidente Claudio Mauriello, vorrebbe aspettare l'esito dell'udienza in tribunale del 19 novembre quando presumibilmente arriverà il via libera dai giudici alla ristrutturazione del debito dell'azienda irpina di distribuzione del gas. Per ora restano in piedi tre offerte. Quella di Martone, quello del gruppo di Maddaloni e quella di AP Green, che è ferma a un miione e 100 mila euro.