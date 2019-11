Coppa Italia Serie C, Avellino - Ternana: l'ora del sorteggio Conto alla rovescia per scoprire chi sarà la squadra ospite e ospitante negli ottavi di finale

Nella giornata di domani, l'Avellino saprà se giocherà gli ottavi di finale di Coppa Italia di Serie C al “Partenio-Lombardi” o al “Liberati”. A Firenze, nella sede della Lega Pro, verrà, infatti, effettuato il sorteggio per stabilire chi sarà la squadra ospite e ospitante nella gara unica che metterà in palio la qualificazione ai quarti di finale della competizione tricolore di categoria, che garantisce, alla vincitrice, l'accesso diretto al terzo turno dei playoff, a prescindere dal piazzamento finale in classifica e a patto di aver mantenuto la categoria. Il match, salvo variazioni, è in programma il prossimo 27 novembre. Nei sedicesimi di finale, i biancoverdi hanno eliminato la Cavese (2-1) mentre le fere si sono sbarazzati della Fermana (4-1).