Ghirelli: "L'Avellino? Vediamo cosa decide il Tribunale" Il presidente della Lega Pro: "Al momento ha pagato gli stipendi e ha una fideiussione"

Presenete questa mattina a Cava de' Tirreni per la presentazione del progetto "Stadio senza barriere", il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, ha parlato anche dell'Avellino in esclusiva al microfono di 696 TV OttoChannel e Ottopagine.it: "La Campania è passione, calcio, bellezza. La Cavese è una società modello, fa giocare i giovani, pensa allo stadio senza barriere. Santoriello è un presidente stupendo, magari avercelo anche da altre parti. L’Avellino? Dal punto di vista della Lega al momento attuale ha pagato gli stipendi, ha una fideiussione. Dobbiamo vedere cosa decide il Tribunale e poi l’affronteremo."

Clicca sul pulsante "play", al centro della foto in apertura, per vedere l'intervista rilasciata in esclusiva a 696 TV OttoChannel e Ottopagine.it dal presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli.