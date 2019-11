Avellino - Ternana, è ufficiale: ecco dove si giocherà Chi passa affronterà nei quarti di finale la vincente di una sfida toscano - abruzzese

A Firenze è stato effettuato il sorteggio per gli ottavi di finale di Coppa Italia di Serie C: il prossimo 27 novembre, in orario da definire, l'Avellino sfiderà la Ternana al “Partenio-Lombardi”. Gara unica con supplementari in caso di parità al novantesimo ed eventuali calci di rigore nell'eventualità del perdurare dell'equilibrio nel risultato. Chi passa affronterà nei quarti di finale la vincente di Robur Siena - Teramo. La squadra che alzerà il trofeo di categoria guadagnerà l'accesso diretto al terzo turno dei playoff, a prescindere dal piazzamento finale in campionato, a patto di aver mantenuto la categoria sul campo.