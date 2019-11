Cessione Avellino, Chiacchio: "Aspettiamo il rogito notarile" Il legale è stato incaricato dalla cordata casertana di curare l'iter per l'acquisto del club

La cordata pronta a rilevare l'U.S. Avellino, composta dagli imprenditori Luigi Izzo, Nicola Di Matteo e Nicola Circelli (si vocifera, però, della possibile presenza di una quarta figura nel gruppo, ndr), e che ha nell'ex consulente dell'area tecnica della Casertana, Aniello Martone, il proprio riferimento per l'area sportiva, ha dato mandato all'avvocato Eduardo Chiacchio di curare gli aspetti legali per condurre in porto la trattativa, ormai in dirittura d'arrivo: “Ho accettato con grande piacere perché sono particolarmente legato alla piazza avellinese. Questa è una cordata seria, con basi solide per poter fare bene ad Avellino, ma aspettiamo il rogito notarile. Ritengo, comunque, che ci siano tutte le condizioni, espresse anche dal Tribunale, per procedere alla vendita.”