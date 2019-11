Il Rieti si risolleva, riecco Curci: adesso è ufficiale Dopo lo 0-3 a tavolino contro la Reggina, i laziali saranno regolarmente in campo al Partenio

Riccardo Curci è nuovamente proprietario del Rieti, che da domani riprenderà ad allenarsi e domenica (ore 17,30) sarà regolarmente in campo contro l'Avellino nella sedicesima giornata del girone C di Serie C. A comunicarlo, il club laziale attraverso la seguente nota ufficiale: "Il Football Club Rieti comunica che nella giornata di oggi, 19 novembre 2019, è stato raggiunto l’accordo tra Riccardo Curci ed “Italdiesel srl”. Le due parti, tramite atto di risoluzione del contratto stipulato nel mese di ottobre hanno certificato il ritorno della proprietà del club sotto il controllo del patron Riccardo Curci." La gestione del gruppo rappresentato da Giuseppe Troise si è conclusa con lo sciopero dei calciatori e il forfait contro la Reggina, che ha provocato lo 0-3 a tavolino e un punto di penalizzazione in classifica. Domani, Curci provvederà a pagare le prime due mensilità ai tesserati.