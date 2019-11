Avellino - Ternana, ecco a che ora si giocherà Coppa Italia di Serie C, ottavi di finale: chi passa affronterà la vincente di Siena - Teramo

Avellino - Ternana, valida per gli ottavi di finale della Coppa Italia di Serie C, in programma mercoledì 27 novembre, si giocherà con calcio d'inizio alle 20. A stabilirlo, quest'oggi, la Lega Pro. Chi passa affronterà la vincente di Robour Siena - Teramo.

Il regolamento è ormai ampiamente noto: gara unica, in caso di parità al novantesimo si disputeranno due tempi supplementari e nell'eventualità in cui l'equilibrio perdurasse, si decreterà la squadra qualificata ai quarti di finale attraverso i calci di rigore. Va ricordato che chi alza il trofeo accede direttamente al terzo turno dei playoff, a prescindere dalla posizione in classifica, a patto, ovviamente, di aver conquistato sul campo la permanenza in categoria.

Il calendario completo degli ottavi di finale (27 novembre) con gli annessi orari dei calci d'inizio.

L.R. Vicenza - Triestina (ore 20);

Feralpisalò - Pro Patria (ore 20);

Juventus U23 - Pro Vercelli (ore 14,30);

Cesena - Piacenza (ore 17,30);

Robur Siena - Teramo (ore 20,30);

Avellino-Ternana (ore 20);

Catanzaro - Casertana (ore 15);

Potenza – vincente Catania - Sicula Leonzio (da definire).