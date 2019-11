Avellino - Rieti, via alla prevendita: ecco tutti i dettagli Costi, modalità di vendita e orari di apertura dei botteghini per il match del "Partenio-Lombardi"

Via alla prevendita per Avellino - Rieti, in programma domenica (ore 17:30) allo stadio “Partenio-Lombardi”, valida per la sedicesima giornata del girone C di Serie C.

È possibile acquistare i tagliandi online e presso tutti i punti vendita autorizzati (qualsiasi rivenditore VivaTicket),

La vendita presso la biglietteria dello stadio “Partenio-Lombardi” rispetterà, invece, i seguenti giorni ed orari:

domani, dalle 16 alle ore 19,30; domenica, dalle 12 fino a inizio gara.

Questi i prezzi dei biglietti (i bambini fino a 10 anni, accompagnati da un adulto, entrano gratis):

Curva Sud: 10 euro;

Tribuna Terminio: 15 euro;

Tribuna Montevergine laterale: 20 euro;

Tribuna Montevergine centrale: 30 euro;

Tribuna d'onore / Sostenitori: 50 euro;

Settore ospiti: 10 euro.

Il giorno della partita i prezzi subiranno una maggiorazione di due euro.