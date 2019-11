Avellino, prove di ripartenza: 3-1 al Rieti I biancoverdi tornano al successo dopo quattro sconfitte consecutive e sfatano il tabù Partenio

L’Avellino torna al successo dopo quattro sconfitte consecutive: 3-1 al Rieti. Determinante la partenza sprint dei lupi, già sul 3-0 al 18’ (autorete di De Paoli al 3’, gol di Micovschi, al 14’, e Charpentier). Al 27’, per gli ospiti, la rete di Zanchi. Agganciate a quota 17 punti il Picerno e la Paganese (una partita in meno, ndr) e passo in avanti importante per provare ad abbandonare la zona play-out.

Le scelte iniziali - L’Avellino scende in campo con il 3-4-3 ampiamente annunciato nel corso della settimana. Karic, Charpentier e Micovschi formano il tridente d’attacco. L’assetto tattico irpino è speculare a quello dei dirimpettai: in attacco De Paoli, Beleck e l’ex Cassino Marcheggiani. Nel riscaldamento spicca l’assenza del preparatore atletico Di Mauro, sostituito da Cinelli.

Primo tempo - Pronta, via, e l’Avellino passa in vantaggio: al 3’, Karic premia l’inserimento di Parsi. Il pendolino di Serino controlla e spara a colpo sicuro a due passi da Addario, che si supera deviando in angolo con un gran riflesso. Sugli sviluppi del corner, battuto corto, Micovschi mette dentro un cross tagliato, sfiorato da De Paoli, che infila in buca d’angolo nella sua porta. I lupi interrompono il digiuno di reti che durava da 229 minuti. Al 14’, il raddoppio dell’Avellino: Charpentier si accentra e incrocia il diagonale di destro dal limite dell’area di rigore: palla di poco a lato. Si riprende a giocare e De Marco ruba palla, tocca corto per Micovschi, che controlla all’altezza del dischetto di area di rigore per poi trovare il rasoterra vincente. Su rettangolo di gioco, per festeggiare, tutta la panchina, mentre la squadra corre sotto la Curva Sud per un’esultanza liberatoria. Il Rieti è in bambola e, al 18’, Charpentier cala il tris con un colpo di testa in anticipo sul primo palo, su invito di Micovschi, bravo a superare in velocità Granata. Sesto gol in campionato per il bomber francese, che non segnava da quasi un mese (Avellino - Reggina 1-2, 27 ottobre). Piove sul bagnato in casa laziale: si fa male Gigli, Caneo getta nella mischia Tirelli. Al 27’, gli amarantocelesti accorciano le distanze: Esposito si libera della marcatura di Parisi, prende la linea di fondo e tocca all’indietro per la battuta di prima intenzione di Zanchi, non angolatissima ma potente il giusto per trafiggere Tonti. Tre a uno e palla al centro. Al 29’, ammonito Morero, che entra in diffida con Laezza e Illanes. Al 32’, Illanes sbaglia lo stop, il Rieti va subito in verticale, ma Tonti è bravo a calare la saracinesca sul primo palo respingendo oltre la linea di fondo una botta di De Paoli, innescato da Marcheggiani. Al 39’, l’Avellino libera l’area con affanno: prateria nella retroguardia biancoverde, Marcheggiani ha tutto il tempo per avanzare palla al piede e calciare, ma trova il corpo di Laezza, la palla resta lì, ma Beleck non riesce a ribadire in rete. Dopo quattro minuti di recupero si va al riposo sul risultato di Avellino - Rieti 3-1.

Secondo tempo - Si riparte con un cambio tra le file dell’Avellino: fuori Karic, dentro Silvestri, 3-5-2. Il primo quarto d’ora della ripresa scivola via senza sussulti, con i reparti molto distanti tra loro su entrambi i fronti: Zampa, anticipa Charpentier su cross basso di Micovschi favorendo la presa di Addario. Al 61’, tiro-cross di De Marco respinto dall’estremo difensore reatino. Al 68’, Charpentier prolunga di testa per Micovschi che da posizione defilata scocca il mancino in diagonale: palla a lato per questione di centimetri. L’attaccante resta a terra in seguito al duello areo precedente: interviene lo staff medico. Capuano è costretto al cambio: dentro Alfageme. Al 74’, l’indiavolato Micovschi sfiora ancora il poker: Addario gli sbarra la strada distendendosi sulla sua sinistra. Il finale di gara si riduce a ordinaria amministrazione con Alfageme che sciupa un contropiede tentando un lezioso lob. Finisce 3-1. Seconda vittoria casalinga in campionato a distanza di 78 giorni (Avellino - Termo 2-0). Domenica prossima (ore 17,30), Viterbese - Avellino.

Il tabellino.

Avellino - Rieti 3-1

Marcatori: pt 3’ De Paoli (aut.), 14’ Micovschi, 18’ Charpentier, 27’ Zanchi.

Avellino (3-4-3): Tonti; Illanes, Morero, Laezza (50’ st Palmisano); Celjak, Di Paolantonio, De Marco (50’ st Rossetti), Parisi; Micovschi (42’ st Evangelista), Charpentier (25’ st Alfageme), Karic (1’ st Silvestri). A disp.: Pizzella, Abibi, Zullo, Njie, Carbonelli, Petrucci. All.: Capuano.

Rieti (3-4-3): Rieti (3-4-3): Addario; Tiraferri, Gigli (20’ st Tirelli), Granata; Esposito, Palma (45’ st Arcaleni), Zampa (45’ st Del Regno), Zanchi; De Paoli, Beleck (45’ st De Sarlo), Marcheggiani. A disp.: Pegorin, Tirelli, Marino, Bellopede, Poddie, Nallo. All.: Caneo.

Arbitro: Fiero della sezione di Pistoia. Assistenti: Bonomo della sezione di Milano e Biffi della sezione di Treviglia.

Note: Ammoniti: Morero, Zampa, Zanchi e Tiraferri per gioco falloso. Angoli: 4-3. Recupero: pt 4’; st 5’. Spettatori 3.508 (paganti 556, abbonati 2.953). Incasso non comunicato.