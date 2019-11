Avellino, stadio Partenio e cambio proprietà: fase decisiva Nuovi appuntamenti nella settimana biancoverde. Mercoledì la Coppa Italia, domenica a Viterbo

L'Avellino si riprende il Partenio-Lombardi, ritrova il successo casalingo in campionato che mancava dal 7 settembre scorso e chiude la striscia negativa di risultati, di quattro ko di fila nel torneo di Serie C. Risultato di 3-1 contro il Rieti, aperto dall'autorete di De Paoli e dai gol di Micovschi e Charpentier. I piani di controllo del match risultano alterati solo dalla rete di Zanchi che ha accorciato le distanze per la squadra laziale, ma l'Avellino ha governato il vantaggio nella ripresa. Aggancio al Picerno e alla Paganese a quota 17 in classifica: una prova di rilancio con l'Avellino che, mercoledì sera, ospiterà la Ternana per gli ottavi di Coppa Italia di Serie C, e che sarà di scena a Viterbo domenica pomeriggio.

È una fase decisiva per l'Avellino. Una settimana che appare chiave. Sul fronte societario, è attesa per la cessione alla cordata Circelli-Izzo con il momento clou previsto tra mercoledì e giovedì. Per gli aspetti legati ai lavori da effettuare al Partenio-Lombardi, domani si riunirà la commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo in Prefettura. Giovedì, invece, a Palazzo di Città, sarà affrontata la tematica dei 76mila euro di canone per l'utilizzo dello stadio Partenio.