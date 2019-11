Cessione U.S. Avellino, a Napoli sono ore decisive In corso il CdA della Sidigas. Sul tavolo anche il futuro del club biancoverde

A Napoli è in corso il CdA della Sidigas, potenzialmente decisivo, sul fronte calcio, per sancire la cessione dell’U.S. Avellino 1912: in giornata dovrebbe, infatti, essere stabilito il giorno per l'incontro davanti al notaio che stipulerà il rogito per il passaggio nelle mani della cordata composta da Luigi Izzo e Nicola Circelli, con Aniello Martone direttore generale in pectore e Carlo Musa in pole position per il ruolo di direttore sportivo. Un “nero su bianco” che arriverà, salvo colpi di scena, non oltre il prossimo venerdì. Dunque, prima del 3 dicembre, quando è stata aggiornata l'udienza inizialmente in programma lo scorso 19 novembre, presso il Tribunale di Avellino, relativa alle ormai note vicende inerenti alla società irpina di distribuzione del gas.