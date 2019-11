Cessione Avellino, comunicato ufficiale di Circelli e Izzo Come anticipato da Ottopagine.it o De Cesare e Mauriello si dimettono o salta il cambio di società

Come anticipato ieri sera da Ottopagine.it, la cordata composta da Luigi Izzo e Nicola Circelli ritiene imprescindibili le dimissioni a stretto giro di posta di Gianandrea De Cesare e Claudio Mauriello dal CdA dell'U.S. Avellino per concludere l'acquisto del club biancoverde. La deadline è stata avanzata solo di qualche ora, ma, adesso, è ufficiale: o entro domani alle 12 arriva la svolta o salta la cessione.

Il comunicato - "La IDC nelle persone dei soci Luigi Izzo e Nicola Circelli, comunica quanto segue in linea a quanto già trasmesso agli organi di stampa nei giorni scorsi dai propri consulenti avv.ti Eduardo Chiacchio e Luigi Petrillo.

Da oltre un mese si sta svolgendo un intenso e complesso iter giuridico-finanziario prodromico al perfezionamento della cessione delle quote dell’Avellino Calcio e finalizzato a dare continuità al progetto sportivo-aziendale e a salvaguardare la sopravvivenza stessa del sodalizio.

Tale iter si è sostanziato nel coinvolgimento di validi professionisti che in contradditorio con gli organi del Tribunale, legittimati da plurimi provvedimenti dell’A.G. all’operazione, hanno definito le condizioni del closing con la predisposizione di tutti i documenti necessari.

La IDC ha già depositato la cauzione della manifestazione di interesse - per la quale i sottoscritti proponenti avevano già indicato quale termine ultimo per l’esecuzione degli atti il 15 novembre 2019 - ed emesso gli assegni circolari per il perfezionamento (le cui copie sono nelle mani degli amministratori giudiziari) degli atti da sottoscrivere presso uno studio notarile di Napoli nella giornata di lunedi 2 dicembre 2019.

Si specifica tuttavia che le attese dimissioni dei consiglieri De Cesare e Mauriello – sebbene più volte assicurate dagli stessi – non sono ad oggi pervenute nelle mani degli amministratori giudiziari.

In assenza di un tale atto – ritenuto dagli scriventi essenziale per il closing e dovuto innanzitutto, per senso di responsabilità, alla Città di Avellino e ai suoi tifosi - entro le ore 12.00 della giornata di sabato 30 novembre, la IDC non darà seguito alla finalizzazione dell’operazione.

Stante infatti le imminenti scadenze previste dagli art. 85 NOIF FIGC, un'impasse nell’avvicendamento della governance aziendale impedirebbe lo svolgimento tempestivo delle attività gestionali finalizzate al rispetto delle improrogabili scadenze mettendo a repentaglio la sopravvivenza stessa della società.

L’Avellino sarebbe l’unica società di calcio al mondo che – in maniera paradossale – ha trasferito la sua proprietà mantenendo la governance espressione della precedente compagine attinta da provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria che ne impediscono le disposizioni patrimoniali.

Bisogna comprendere che la complessa attività fino ad oggi svolta, è solo l’inizio di un impegnativo percorso che i sottoscritti, unitamente alle Istituzioni, alle altre forze imprenditoriali del territorio, ai tifosi, e alle risorse umane in forza attualmente all’azienda, intendono perseguire per il bene dell’Avellino Calcio e dello storico comprensorio che esso rappresenta.

Ci si appella alla responsabilità dei diretti interessati e dell’intera collettività per il buon fine della vicenda."