Avellino, Capuano: "Ecco tutti i torti arbitrali subiti" Il tecnico dei lupi ha presentato la trasferta sul campo della Vitebrese: in tre restano a casa

Il tecnico dell'Avellino, Ezio Capuano, ha presentato la trasferta di domani (ore 17,30) sul campo della Viterbese, gara valida per la diciassettesima giornata del girone C di Serie C: “La nostra è una squadra masochista, perché quando vive il suo momento migliore ha dei cali di concentrazione. Dobbiamo migliore sotto questo aspetto, ma anche quando abbiamo perso la partita la prestazione c'è sempre stata. La gara con la Ternana ci ha lasciato dei problemi di infermeria. Ho voluto schierare il migliore Avellino possibile per passare il turno e dispiace per la sconfitta, ma soprattutto per i torti arbitrali subiti (forse, in risposta, al comunicato diffuso in settimana dai prossimi avversari, ndr). Il gol di Illanes era regolarissimo, come era regolare il gol di Charpentier col Bari e così come erano rigori quelli contro il Potenza e la Ternana mercoledì scorso. Ma non cerchiamo alibi, ormai il passato è passato. Testa solo alla sfida di domani a Viterbo".

Il punto sugli infortunati: “Laezza ha subito una frattura multipla del setto nasale, Celjak non si è allenato in questi giorni, ma li ho convocati ugualmente, perché nei momenti di difficoltà bisogna stringersi e unirsi ancora di più. Non partiranno con noi, Carbonelli, Palmisano ed Evangelista. Mi aspetto una gran partita da parte dell'Avellino, voglio rivedere la mia squadra. Dobbiamo portare punti a casa, come del resto deve fare la Viterbese. Ce la giocheremo a viso aperto, come abbiamo fatto contro Reggina e Potenza, contro cui non meritavamo la sconfitta. Finora abbiamo giocato male solo contro la Casertana, pur sfiorando diverse volte il gol. Il modulo? Affrontiamo una squadra che pratica il 3-5-2, noi abbiamo diverse opzioni, ma tutto dipende dai calciatori che ho a disposizione.”

Chiusura sul futuro societario: “Penso solo al campo e alla partita di domani. La squadra è concentrata sulla Viterbese, le questioni societarie non mi interessano.”