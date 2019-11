Viterbese-Avellino, convocati e probabile formazione dei lupi Possibili due mosse a sorpresa da parte di Capuano

L'Avellino è nel Lazio dove domani, con calcio d'inizio alle 17,30, sfiderà la Viterbese nella gara valida per la diciassettesima giornata del girone C di Serie C. Capuano ha diramato l'elenco dei convocati, nei quali dovrebbe figurare, per onor di firma, gli infortunati Celjak e Laezza. Il croato potrebbe stringere i denti e scendere in campo a sorpresa evitando la necessità di dirottare De Marco sull'out destro così come non è da escludere che, a sorpresa, l'ex Sicula Leonzio giochi con l'ausilio di una maschera protettiva prima di operarsi al naso nella giornata di lunedì. Sono, invece, rimasti a casa, come preannunciato in conferenza stampa, altri tre acciaccati, ovvero Carbonelli, Evangelista e Palmisano. Aggregato il difensore della Berretti, Mario Acampora, che indosserà la maglia numero 32.

Al “Rocchi” i biancoverdi dovrebbero scendere in campo confermando l'ormai rodato 3-4-3 con Tonti tra i pali; Illanes, Morero e Laezza in difesa; Celjak, Di Paolantonio, De Marco e Parisi a centrocampo; Micovschi, Charpentier e Karic in attacco. In caso di indisponibilità effettiva di Celjak, De Marco scalerebbe largo a destra con l'inserimento di Rossetti i mediana o si tornerebbe al 3-5-2 con Micovschi largo a destra, Rossetti o Karic interni, Albadoro in tandem con Charpentier là davanti. Se Laezza fosse effettivamente indisponibile, dentro Zullo, in vantaggio su Njie.

La probabile formazione dell'Avellino.

Avellino (3-4-3): Tonti; Illanes, Morero, Laezza; Celjak, Di Paolantonio, De Marco, Parisi; Micovschi, Charpentier, Karic. All.: Capuano.

I convocati (in ordine di ruolo e alfabetico).

Portieri: Abibi, Pizzella, Tonti.

Difensori: Illanes, Njie, Zullo, Morero, Laezza, Celjak, Parisi, Petrucci, Acampora.

Centrocampisti: Di Paolantonio, Silvestri, De Marco, Micovschi, Karic, Rossetti.

Attaccanti: Alfageme, Albadoro, Charpentier.