De Cesare e Mauriello si dimettono, l'Avellino sarà ceduto Cda azzerato e l'amministratore delegato Scalella prenderà in esame le varie opzioni sul tavolo

di Angelo Giuliani e Carmine Quaglia

Nuovo colpo di scena per l'Unione Sportiva Avellino. Nelle scorse ore, Luigi Izzo aveva deciso di ritirarsi dalla trattativa. Il comunicato dell'imprenditore sannita sembrava cancellare l'ipotesi di cessione dell'Avellino da parte di Sidigas, ma nella notte sono arrivate le dimissioni dell'intero consiglio di amministrazione della società biancoverde. Anche Gianandrea De Cesare e Claudio Mauriello escono di scena. Fuori dal cda, come da richiesta dell'amministratore delegato della Sidigas, Dario Scalella, che aveva più volte prospettato la cessione del club.

L'Unione Sportiva Avellino è ora totalmente nelle mani dell'azienda partenopea e dell'ad che prenderà in esame le varie opzioni, diverse sul tavolo. Si profila una nuova proprietà a stretto giro per il sodalizio irpino. Nonostante Izzo e Aniello Martone si siano defilati, Nicola Circelli potrebbe continuare la trattativa per l'acquisizione del club affiancando da altri imprenditori anche irpini. Sullo sfondo resta anche l'AP Green dell'imprenditore battipagliese Antonio De Sarlo. Resta ancora da capire chi pagherà le mensilità arretrate: se sarà la Sidigas ad accollarsi questo onere oppure ricadrà già sulla nuova compagine societaria. Intanto il club avrebbe concluso un contratto di sponsorizzazione, dalla durata triennale, con la Givova, che potrebbe dare anche un ulteriore contributo per il pagamento degli stipendi. L'azienda di abbigliamento scafatese è già sponsor della Società Sportiva Felice Scandone.