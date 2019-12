Avellino, date e orari: ecco il cammino nel girone di ritorno La Lega Pro ha ufficializzato il calendario dopo il "giro di boa": tre gare alle 20,45 per i lupi

La Lega Pro ha ufficializzato date e orari per il giorne di ritorno del girone C di Serie C, che prenderà il via il prossimo 22 dicembre.

Il cammino dell'Avellino:

Ventesima giornata - Catania - Avellino, sabato 22 dicembre 2019, ore 15;

Ventunesima giornata - Avellino - Vibonese, domenica 12 gennaio 2020, ore 15;

Ventiduesima giornata - Teramo - Avellino, domenica 19 gennaio 2020, ore 17,30;

Ventitreesima giornata - Avellino - Picerno, domenica 26 gennaio 2020, ore 17,30;

Ventiquattresima giornata - Bisceglie - Avellino, domenica 2 febbraio 2020, ore 15;

Venticinquesima giornata - Virtus Francavilla - Avellino, domenica 9 febbraio 2020, ore 17,30;

Ventiseiesima giornata - Avellino - Cavese, domenica 16 febbraio, ore 17,30;

Ventisettesima giornata - Rende - Avellino, domenica 23 febbraio, ore 17,30;

Ventottesima giornata - Avellino - Paganese, mercoledì 26 febbraio, ore 18,30;

Ventinovesima giornata - Bari - Avellino, domenica 1 marzo, ore 17,30;

Trentesima giornata - Avellino - Ternana, domenica 8 marzo, ore 17,30;

Trentunesima giornata - Reggina - Avellino, domenica 15 marzo, ore 17,30;

Trenduesima giornata - Avellino - Catanzaro, domenica 22 marzo, ore 15;

Trentatreesima giornata - Potenza - Avellino, mercoledì 25 marzo, ore 20,45;

Trentaquattresima giornata - Avellino - Casertana, domenica 29 marzo. ore 17,30;

Trentacinquesima giornata - Rieti - Avellino, sabato 4 aprile, ore 20,45;

Trentaseiesima giornata - Avellino - Viterbese, sabato 11 aprile, ore 17,30;

Trentasettesima giornata - Sicula Leonzio - Avellino, domenica 19 aprile, ore 15;

Trentottesima giorna - Avellino - Monopoli, sabato 25 aprile, ore 15.