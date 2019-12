Cessione U.S. Avellino, il commento di Ghirelli Il presidente della Lega Pro ha posto l'accento sulle garanzie che la nuova società dovrà fornire

Il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, si è espresso sul cambio di proprietà dell'U.S. Avellino nel corso di un'intervista rilasciata a tuttoc.com: “La nuova società biancoverde? Quando avremo in mano le carte saremo in grado di valutare. Loro dovranno presentare alla FIGC una verifica dal punto di vista dell'onorabilità e della sostenibilità economica del progetto. Io mi auguro che sia una soluzione efficace, non posso che farlo, Avellino ha una grande storia calcistica. Ha fatto un percorso dopo le vicende drammatiche del fallimento, è riuscita a risalire. Ora mi auguro torni ai fasti che merita.”