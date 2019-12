Festa: "La nuova proprietà consentirà di finire la stagione" Il sindaco ha commentato la cessione dell'U.S. Avellino e parlato di Scandone, Partenio e DelMauro

L'U.S. Avellino ha, come noto, cambiato proprietà nella giornata di ieri. Questa mattina ha commentato il passaggio di mano del club biancoverde, dalla Sidigas alla IDC, anche il sindaco di Avellino, Gianluca Festa: “L'avvicendamento era necessario per consentire alla società di terminare la stagione. Ne avevano bisogno, la squadra e la piazza. Poi, vedremo nei prossimi mesi cosa accadrà. Incontrerò la nuova proprietà. Lo farò con piacere anche per fare comprendere alla nuova società che l’Amministrazione è vicina, il nostro unico interesse è che si possa continuare a fare sport ad alti livelli e questo percorso comincia con una sana collaborazione. Da sindaco, da cittadino e da tifoso ho seguito la vicenda societaria con attenzione insieme anche all’amministratore delegato della Sidigas, Dario Scalella e al custode giudiziario della Sidigas, Francesco Baldassarre. Abbiamo provato a salvare questi patrimoni sportivi del territorio, c’è stata grande coesione e proveremo a rendere più sicuro e tranquillo anche il futuro della Scandone.”

Resta, però, da districare il nodo “Partenio-Lombardi”: “Oltre ai lavori e alla manutenzione della struttura, troveremo una soluzione anche per i canoni, più di tutto serve mantenere il decoro e la pulizia dell’intera area. Ci sono stato la scorsa domenica e mi sono reso conto di persona che c’è qualcosa da fare. Ora che una nuova era si è aperta, ci metteremo a lavoro per risolvere tutte le questioni in sospeso.”

Intanto, i riscaldamenti del PalaDelMauro sono out: “Anche quello del Paladelmauro è un problema da risolvere. Stiamo provvedendo a migliorare una situazione che conosciamo bene e sappiamo essere di interesse sportivo assoluto. Intanto, la bella notizia è che la Scandone è stata salvata, ha cominciato il campionato ed ha 6 punti in classifica. Col tempo sistemeremo anche tutti gli altri aspetti.”