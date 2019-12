Avellino - Sicula Leonzio, Bucaro: "Gara dal sapore speciale" L'ex tecnico dei biancoverdi: "Vogliamo cancellare il 7-2 casalingo subito contro la Vibonese"

Alla vigilia di Avellino - Sicula Leonzio, valida per la diciottesima giornata del girone C di Serie C, non solo la conferenza stampa di Ezio Capuano. L'ex tecnico dei biancoverdi, Giovanni Bucaro, ha presentato il match attraverso i canali ufficiali del suo club: “Mi attendo risposte positive dopo la brutta prestazione di domenica scorsa, è una partita determinante. Abbiamo dovuto mettere assieme i cocci, lavorando sul piano mentale. La squadra vuole dimenticare la batosta subita contro la Vibonese. Per me sarà una partita particolare, ho giocato ad Avellino tre anni, ho allenato lì due anni e l'anno scorso è stata compiuta un'impresa memorabile. Mi aspetto un Avellino scorbutico, cattivo agonisticamente, che non fa giocare l'avversario puntando sulle sue lacune per fare male.” ha dichiarato il mister dei siciliani.