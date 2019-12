U.S. Avellino, due soci con Circelli e Izzo Il comunicato ufficiale, annunciato per la serata di ieri, è slittato alla giornata odierna

Sotto gli occhi della nuova proprietà, l'Avellino ha calato il tris di vittorie consecutive. Successo all'ultimo respiro, dopo un match spigoloso, contro un avversario concentrato e desideroso di cancellare l'imbarcata casalinga subita nel turno precedente: il 7-2 incassato per mano della Vibonese. Nel primo tempo gol di Parisi e pari della Sicula Leonzio con un gran colpo di testa di Scardina. Poi, una seconda frazione di gioco scivolata via sul filo dell'equilibrio, con l'Avellino privo di brio offensivo dopo l'uscita dal campo per infortunio di Charpentier: problemi al ginocchio destro; il francese preoccupa, domani ci saranno aggiornamenti sull'entità del guaio fisico rimediato in un contrasto di gioco, che gli è costato anche un cartellino giallo. A togliere le proverbiali castagne dal fuoco, Albadoro, un minuto oltre il novantesimo, e Alfageme per il 3-1 finale. Intanto, fuori dal campo, è slittato alla giornata odierna il comunicato ufficiale per svelare il nuovo assetto dirigenziale. Ieri sera, però, in esclusiva a 696 TV, l'ex consulente di mercato della Casertana, Aniello Martone, ha annunciato che sarà il nuovo direttore generale dei lupi: “Gli accordi sono questi e penso che non cambieranno. Ci sarà l'ingresso di nuovi soci (due, uno della provincia di Avellino, ndr) e vediamo come si chiuderà l'operazione.”