Avellino, Martone direttore generale: arriva l'ufficialità Come anticipato ieri su 696 TV, l'ex consulente di mercato della Casertana approda in biancoverde

Dopo l'annuncio ufficiale della presidenza affidata a Luigi Izzo e della vice presidenza di Nicola Circelli, nuovo comunicato ufficiale dell'U.S. Avellino. Come anticipato ieri sera, su 696 TV OttoChannel, Aniello Martone è il nuovo direttore generale. "Dopo aver abbandonato la carriera da calciatore, Martone ha subito intrapreso il percorso dirigenziale, cominciando come responsabile del settore giovanile di Arzanese e Paganese. Nel 2014/2015 l’incarico da consulente di mercato per la Sambenedettese e poi, dal 6 dicembre 2016, consulente per la Casertana, in Lega Pro, con la quale ha raggiunto i playoff per tre anni consecutivi." si legge nella nota diffusa dal club biancoverde.