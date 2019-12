VIDEO | Avellino, De Marco: "Playoff? Restiamo umili" Il centrocampista biancoverde è stato protagonista in conferenza stampa

"La vecchia gestione ci ha sempre assicurato che le cose sarebbero andate bene e alla fine è stato così". Simone De Marco è stato protagonista in conferenza stampa, nel pomeriggio. Il centrocampista dell'Avellino si è soffermato sull'ultimo periodo della squadra irpina, reduce da tre vittorie consecutive e dal passaggio di consegne, a livello societario, dalla Sidigas alla IDC (Luigi Izzo e Nicola Circelli con Aniello Martone dg). De Marco, ex Casertana, ritroverà proprio Martone ad Avellino: "L'approccio è stato decisivo nell'ultima fase del campionato. I nostri ultimi avversari volevano riscattarsi e siamo stati bravi a bloccarli subito".

Sui problemi al ginocchio e il rischio di stagione finita per Gabriel Charpentier: "Sull'infortunio che ha rimediato siamo stati sorpresi prendendo gol, ma abbiamo poi risposto vincendo alla fine la partita. La sosta potrà garantirci un recupero fisico, ma ora testa alle ultime sfide dell'anno. Francamente non penso sia opportuno guardare troppo ai playoff. C'è da rimanere con i piedi per terra. L'assenza di Gabriel non cambierà il nostro sistema".

In alto, il video della conferenza stampa del centrocampista dell'Avellino, Simone Di Marco