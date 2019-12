Avellino, ora è ufficiale: pagati stipendi e contributi Comunicato del club biancoverde: partiti i bonifici, scacciato lo spauracchio penalizzazione

Nell'aggiornamento di questo pomeriggio, vi avevamo anticipato di come la dirigenza dell'U.S. Avellino 1912 stesse lavorando per il pagamento degli stipendi e dei contributi da versare ai propri tesserati, entro il 16 dicembre, per evitare dai 2 ai 4 punti di penalizzazione in classifica.

Proprio in questi minuti, il club biancoverde ha ufficializzato di aver provveduto ad adempiere al saldo delle spettanze: "In data odierna, sono stati effettuati tutti i bonifici per il pagamento degli emolumenti dei tesserati e dei dipendenti aziendali, in osservanza delle disposizioni previste dall’art. 85 e ss. delle N.O.I.F." - si legge nelle prime righe comunicato ufficiale diffuso della società irpina - "Si è provveduto, altresì, al pagamento delle ritenute e dei contributi previdenziali afferenti agli emolumenti corrisposti. La Società ringrazia i professionisti che hanno dedicato l’intera giornata odierna ad ottemperare a tali adempimenti, tutti i collaboratori aziendali che si sono prodigati per fornire la massima assistenza in questo momento di delicato passaggio societario ed i soci che hanno fornito le cospicue risorse finanziarie per assicurare la regolarità e la continuità aziendale. Tale sforzo dei soci si aggiunge a quello già profuso per l’acquisto delle quote societarie. Si ringrazia, altresì, il Tribunale di Avellino, nella persona del dottor Francesco Baldassarre, che ha fornito, nella corrente settimana, un instancabile supporto per favorire, con la massima efficienza ed armonia, l’avvicendamento di tutte le procedure aziendali al fine di consentire alla U.S. Avellino 1912 s.r.l. di essere tempestiva nel citato adempimento perfino in anticipo rispetto alla naturale scadenza del 16 dicembre."