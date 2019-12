Monopoli - Avellino, probabili formazioni e presentazione gara Al "Veneziani" (ore 17,45) la gara valida per la diciannovesima giornata del girone C di Serie C

Il “giro di boa” riserva un esame di maturità per l'Avellino, impegnato al “Veneziani”, contro la rivelazione Monopoli, nell'ultima giornata di andata del girone C di Serie C. I pugliesi sono stati momentaneamente agganciati al secondo posto in classifica dalla Ternana, che ieri sera ha inaugurato la diciannovesima giornata pareggiando 1-1 al “Menti” contro la Cavese, ma arrivano alla sfida con i biancoverdi irpini con il considerevole bottino di 37 punti, 14 più dei lupi. Morero e compagni sono, però, redui da tre vittorie di fila e rasserenati dal pagamento di contributi e stipendi da parte della nuova proprietà.

Scongiurato il rischio di una penalizzazione dai 2 ai 4 punti, l'unica nota stonata con cui deve fare i conti Capuano è l’assenza forzata (oltre a quella ormai consueta di Palmisano, ndr) di Charpentier.Il bomber è in attesa di ulteriori accertamenti per valutare l'entità dell'infortunio al ginocchio destro rimediato contro la Sicula Leonzio, ma che, stando a quanto dichiarato dello stesso allenatore, sarà costretto a un lungo periodo di stop. Albadoro sarebbe il sostituto naturale del numero 9, seppur con caratteristiche diverse dell'attaccante francese, ma la coperta, soprattutto nel reparto avanzato è decisamente corta e, allora, non è da escludere che si provi a fare di necessità virtù con l'adozione di un 3-4-2-1 pronto a mutare forma in un accorto 3-5-2, speculare a quello dei dirimpettai, in fase di non possesso. In tal caso, Micovschi e Silvestri (annunciato non al top, probabilmente, per pre-tattica, ndr) agirebbero alle spalle del redivivo Alfageme. In difesa, Morero dovrebbe essere preferito a Zullo mentre Njie confermato a discapito di Illanes, al rientro da un turno di squalifica.

Dall'altra parte del campo, Scienza punterà forte sulla vena realizzativa di Fella, che in estate non raggiunse l'intesa con l'Avellino e che accasandosi tre le file dei gabbiani ha totalizzato 12 reti, di cui 8 di fila nelle ultime 8 gare. Ad affiancarlo dovrebbe essere Cuppone, dato che Jefferson non è al meglio. Questa è la preannunciata unica novità rispetto allo starting eleven opposto domenica scorsa al Picerno nella vittoriosa trasferta al “Viviani”.

Si prevede il pubblico delle grandi occasioni. Saranno 230 i tifosi dell’Avellino al seguito della squadra.

Monopoli - Avellino, le probabili formazioni.

Stadio “Veneziani” (ore 17,45 – Interviste in diretta a partire dalle 19,45 sul canale 696 del digitale terrestre).

Monopoli (3-5-2): Antonino; Rota, De Franco, Mercadante; Triarico, Carriero, Giorno, Piccinni, Antonacci; Fella, Cuppone. A disp.: Milli, Menegatti, Pecorini, Salvemini, Mariano, Cavallari, Donnarumma, Tuttisanti, Nina, Hadziosmanovic, Tazzer, Jefferson. All.: Scienza.

Indisponibili: Arena, Maestrelli, Ferrara, Moreo, Nanni.

Squalificati: nessuno.

Ballottaggi: Triarico – Hadziosmanovic: 55% - 45%: Cuppone - Salvemini: 55% - 45%.

Avellino (3-4-2-1): Tonti; Njie, Morero, Laezza; Celjak, De Marco, Di Paolantonio, Parisi; Micovschi, Silvestri; Alfageme. A disp.: Abibi, Zullo, Rossetti, Albadoro, Karic, Illanes, Carbonelli, Evangelista, Petrucci. All.: Capuano.

Indisponibili: Charpentier, Palmisano, Pizzella.

Squalificati: nessuno.

Ballottaggi: Njie – Illanes: 55% - 45%; Morero – Zullo: 55% - 45%; Alfageme - Albadoro: 55% - 45%.

Arbitro: Santoro della sezione di Messina Assistenti: Barone della sezione di Roma 1 e Bertelli della sezione di Busto Arsizio.