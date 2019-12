L'Avellino cala il poker, colpaccio a Monopoli: 0-2 Parisi e Di Paolantonio firmano quarto successo di fila. Lupi in zona play-off

Quarta vittoria consecutiva dell’Avellino, che sbanca il “Veneziani” di Monopoli con una prova di carattere. Parisi al 27’ del primo tempo e Di Paolantonio al 4’ della ripresa firmano il blitz in casa dell’ex seconda forza del campionato permettendo ai lupi di chiudere il girone di andata in zona play-off.

Le scelte iniziali - L’Avellino scende in campo con un accorto 3-5-1-1. Charpentieri k.o., Silvestri titolare; Micovschi agisce alle spalle dell’unica punta Alfageme. In difesa, Illanes vince il ballottaggio con Njie e torna titolare, dopo un turno di squalifica, insieme a capitan Morero, preferito a Zullo. Rossetti, vittima di una dolorosa contusione al petto, rimediata in allenamento, va in tribuna. Scienza disegna il suo Monopoli con il rodato 3-5-2: a sorpresa, dentro Jefferson in attacco al fianco di bomber Fella e Hadziosmanovic largo a destra nel settore nevralgico. Triarico si accomoda in panchina.

Primo tempo - Il primo quarto d’ora scivola via sul filo dell’equilibrio. Poco da segnalare, se non un’ammonizione per simulazione di Alfageme. Al 17’, la prima conclusione della gara: colpo di testa di poco a lato di Laezza su calcio d’angolo battuto da Di Paolantonio. Lupi sempre più padroni delle operazioni con l’andare dei minuti: al 20’, Micovschi fa filtrare per Alfageme dopo un ottimo pallone recuperato da Parisi, tocco all’indietro per il rumeno, che batte con violenza rasoterra; Antonino è reattivo nell’andare a terra e respingere. Al 27’, l’Avellino legittima il suo predominio portandosi in vantaggio: Parisi sfonda sulla corsia mancina come un tir, superando avversari su avversari in progressione, prima di scaricare un sinistro al volo che piega le mani ad Antonino infilandosi sotto la traversa. Terzo gol in campionato e secondo consecutivo per il cursore di fascia classe 2000. Esplode di gioia il settore ospiti, affollato da 230 tifosi. Il Monopoli si affaccia per la prima volta dalle parti di Tonti, al 34’, botta dai venti metri di Giorni, parata in due tempi dall’estremo difensore irpino in completo arancione. Al 39’, giallo pesante per Laezza, che ritarda la ripresa del gioco: era in diffida, salterà la trasferta di Catania. Si va al riposo sul risultato di 0-1.

Secondo tempo - Si riparte senza cambi. Al 48’, Fella incrocia la conclusione, Tonti gli sbarra la strada coprendo bene il primo palo. Al 49’, Alfageme guadagna una punizione al limite dell’area di rigore e l’Avellino raddoppia con una splendida pennellata di Di Paoalantonio. Sesto centro stagionale e quinto in campionato per il centrocampista, nel mirino del Bari. Al 52’, ancora biancoverdi campani pericolosissimi: Di Paolantonio sfiora il tris e il raddoppio personale con una rasoiata su tocco a rimorchio di Silvestri. Scienza prova a scuotere i suoi con un triplo cambio: dentro Triarico, Donnarumma e Tazzer per Giorno, Mercadane e Hadziosmanovic. Al 57’, i subentrati Triarico e Donnarumma confezionano una palla-gol, ma il colpo di testa di quest’ultimo termina alto sulla traversa. Un minuto più tardi, giallo per Morero: pure lui, come Laezza, era in diffida, e non sarà a disposizione per il match di domenica prossima al “Massimino”. Al 67’, traversa di Donnarumma da posizione defilata, direttamente su calcio di punizione, con Tonti, sorpreso fuori dai pali, in ripiegamento disperato verso la linea di porta. Si fa male, intanto, Triarico: il suo match dura solo 12 minuti. Tocca a Cuppone. Al 70’, i gabbiani provano a riaprirla con Carriero: il suo destro a incrociare finisce alto di un nulla. Al 72’, corsa all’indietro da applausi e miracolo di De Marco in scivolata su Donnarumma, ormai pronto a trafiggere Tonti in seguito a una percussione per vie centrali. Al 74’, subito l’inevitabile forcing dei biancoverdi locali, Silvestri impegna Antonino con un destro dalla distanza. Gli ultimi dieci minuti, vissuti in trincea (incrocio dei pali colpito con un sinistro a giro da Tazzer, all’88’, ma pure Silvestri insidioso, al 91’, e Karic a un passo dalla rete, in contropiede, al 95’, ndr), sono il preludio al tripudio finale. L’Avellino non si ferma più.

Il tabellino.

Monopoli - Avellino 0-2

Marcatori: pt 27’ Parisi; st 4’ Di Paolantonio.

Monopoli (3-5-2): Antonino; Rota, De Franco, Mercadante (9’ st Donnarumma); Hadziosmanovic (9’ st Tazzer), Carriero, Giorno (10’ st Triarico; 22’ st Cuppone), Piccinni, Antonacci; Jefferson (34’ st Salvemini), Fella. A disp.: Milli, Menegatti, Pecorini, Cavallari, Tuttisanti, Mariano, Nina. All.: Scienza.

Avellino (3-5-1-1): Tonti; Laezza, Morero, Illanes; Celjak, Silvestri, De Marco (36’ st Evangelista), Di Paolantonio, Parisi; Micovschi (44’ st Karic); Alfageme (34’ st Albadoro). A disp.: Abibi, Zullo, Njie, Carbonelli, Acampora, Petrucci. All.: Capuano.

Arbitro: Santoro della sezione di Messina. Assistenti: Barone della sezione di Roma 1 e Bertelli della sezione di Busto Arsizio.

Note: Ammoniti: Alfageme per simulazione; De Marco, Rota e Morero per gioco falloso; Laezza e Carriero per comportamento non regolamentare; Padovano (vice Capuano) per proteste; Tonti e Micovschi per perdita di tempo. Angoli: 5-1. Recupero: pt 0’; st 5’. Spettatori e incasso non comunicati.