Monopoli - Avellino 0-2, le pagelle Parisi da spellarsi le mani dagli applausi, Di Paolantonio, che pennellata! De Marco tentacolato

Monopoli (BA) - Monopoli - Avellino 0-2, le pagelle.

Marcatori: pt 27’ Parisi; st 4’ Di Paolantonio.

Monopoli (3-5-2): Antonino 5.5; Rota 5, De Franco 6, Mercadante 5.5 (9’ st Donnarumma 6.5); Hadziosmanovic 5 (9’ st Tazzer 6), Carriero 5.5, Giorno 6 (10’ st Triarico sv; 22’ st Cuppone 5.5), Piccinni 6, Antonacci 5.5; Jefferson 5 (34’ st Salvemini sv), Fella 5. A disp.: Milli, Menegatti, Pecorini, Cavallari, Tuttisanti, Mariano, Nina. All.: Scienza 5.5.

Avellino (3-5-1-1): Tonti 6; Laezza 6.5, Morero 6, Illanes 6; Celjak 6, Silvestri 6.5, De Marco 7 (36’ st Evangelista sv), Di Paolantonio 7.5, Parisi 7.5; Micovschi 6 (44’ st Karic sv); Alfageme 6 (34’ st Albadoro sv). A disp.: Abibi, Zullo, Njie, Carbonelli, Acampora, Petrucci. All.: Capuano 7.

Arbitro: Santoro della sezione di Messina 5.5. Assistenti: Barone della sezione di Roma 1 e Bertelli della sezione di Busto Arsizio 5.5 e 5.5.

Note: Ammoniti: Alfageme per simulazione; De Marco, Rota e Morero per gioco falloso; Laezza e Carriero per comportamento non regolamentare; Padovano (vice Capuano) per proteste; Tonti e Micovschi per perdita di tempo. Angoli: 5-1. Recupero: pt 0’; st 5’. Spettatori e incasso non comunicati.