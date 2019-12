Avellino, dopo la presentazione brindisi e bagno di folla Allo store ufficiale appuntamento con i tifosi biancoverdi. Domenica test con il Gesualdo

Dopo la presentazione ufficiale della nuova proprietà, le dichiarazioni dell'amministratore delegato Filippo Polcino e del direttore generale Aniello Martone, la dirigenza al gran completo, con il presidente Izzo, il vice presidente Circelli, i soci Riccio, Autrolino e De Lucia, hanno raggiunto lo store ufficiale per il preannunciato brindisi natalizio in compagnia dei tifosi, della squadra e del tecnico Capuano. Il cin cin ha preceduto la visita di una delegazione biancoverde allo stand dei ragazzi de "Il sogno di A.R.I", associazione di volontariato al fianco dei bambini autistici (lo scorso sabato, l'aperitivo solidale organizzato dai tifosi dell'Avellino presso il bar Broadway). L'occasione è stata propizia per selfie, autografi e fare la conoscenza con i nuovi vertici dirigenziali, prima di scambiarsi gli auguri e proiettarsi all'inizio di un nuovo percorso. Per quanto riguarda il calcio giocato, in attesa della ripresa del campionato, domenica, alle 11, amichevole con il Gesualdo al "Partenio-Lombardi", prima del classico "rompete le righe".