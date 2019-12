Sentenza caso Carbone, prosciolti l'ex dirigente e l'Avellino Già evitati i rischi di penalizzazioni, volano via anche le richieste d'ammenda

"Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, all'esito della Camera di Consiglio, rigetta il deferimento e, per l'effetto, proscioglie il sig. Luigi Carbone e la società US Avellino 1912 Srl da ogni incolpazione. Così deciso in Roma, in data 23 dicembre 2019": ecco il testo della sentenza da parte del TFN sul caso Carbone. In mattinata, erano stati già scongiurati i rischi della penalizzazione in classifica. La Procura Federale aveva richiesto esclusivamente ammende (6mila euro a Carbone, 5mila all'Avellino) e una squalifica di 6 mesi per l'ex dirigente dell'Avellino, prosciolto al pari del suo vecchio club nella vicenda. Termina qui, con esito postivo, per la società irpina il caso relativo al direttore operativo nella gestione Sidigas dell'Unione Sportiva Avellino.

La nota ufficiale del club: "L'US Avellino comunica che il Tribunale Federale Nazionale ha prosciolto la società per gli addebiti contestati al già tesserato Luigi Carbone. La società ringrazia gli avvocati Eduardo Chiacchio e Gianpaolo Calò per l'ottimo risultato conseguito".

Foto: pagina ufficiale Facebook U.S. Avellino 1912