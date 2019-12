VIDEO | Avellino: vertice Izzo, Martone, Capuano e Di Somma Confronto e scambio di auguri. Il presidente: "Diciamo che non è stata la serata giusta"

"Abbiamo soltanto fatto una riunione e poi ci siamo scambiato gli auguri di Natale. Domani non ci sto. Sto andando via e quindi... Diciamo non è stata la serata giusta. Però è tutto regolare, tutto normale". Così il presidente dell'Avellino, Luigi Izzo, all'uscita dal vertice di mercato, ma anche con la gestione tecnico-dirigenziale al centro del confronto. Al tavolo Izzo, il direttore generale Aniello Martone, il direttore sportivo Salvatore Di Somma e il tecnico Ezio Capuano. "Non abbiamo fatto nulla. Ci siamo dati gli auguri. Una bella bottiglia me l'ha regalata il presidente, null'altro": 'allenatore dei lupi presenta così l'incontro, ma è stato solo scambio di auguri all'impianto di Contrada Zoccolari. Diverse ore di discussione tra i dirigenti e l'allenatore che, sul finale dell'incontro, ha lasciato la stanza. All'uscita, il massimo dirigente biancoverde ha aperto al mercato di gennaio e alla condivisione delle idee.

"Sotto Natale i propositi sono i migliori. Poi, quello che viene, dopo Natale, si vedrà. Quello che si deve fare, insomma. - ha aggiunto Izzo - Le idee ce l'abbiamo chiare. Ovviamente, vanno condivise anche perché adesso inizierà una fase molto delicata che è quella del calciomercato. Dobbiamo un attimino vedere quello che è il lavoro da fare. Abbiamo poco tempo, una decina di giorni. Cerchiamo di fare il meglio. Alla fine, l'interesse è sempre l'US Avellino 1912".