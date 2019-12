Di Somma si dimette. L'Avellino: "Lettera non pervenuta" Comunicato del club irpino a seguito della scelta operata dal direttore sportivo

Salvatore Di Somma era uscito senza voglia di parlare dal lungo confronto con la nuova proprietà, rappresentata dal presidente, Luigi Izzo, e dal direttore generale, Aniello Martone. Un confronto vissuto in compagnia di Ezio Capuano e che ha offerto segnali. Nei minuti finali del vertice, il tecnico dell'Avellino ha lasciato il tavolo. Poi, al termine della riunione, le parole di Izzo: "Diciamo che non è stata la serata giusta": il massimo dirigente biancoverde ha, di fatto, ammesso - nell'intervista rilasciata alla fine dell'incontro - i punti di conflitto e, nel corso della serata, ecco le dimissioni di Di Somma dall'incarico di direttore sportivo del club irpino, anche se l'U.S. Avellino ha annunciato di non aver ricevuto una comunicazione ufficiale dal ds: "In merito alle notizie apparse su alcuni organi di informazione, l’Us Avellino comunica che, ad ora, non è pervenuta alcuna lettera di dimissioni da parte del direttore sportivo Salvatore Di Somma".