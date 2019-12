Avellino, porta e attacco: ecco gli obiettivi numeri uno Il calciomercato si appresta a entrare nel vivo, idee chiare per i due reparti in vista di gennaio

Marius Adamonis e Matteo Di Piazza: ecco gli obiettivi numero uno per la porta e l'attacco dell'U.S. Avellino di Ezio Capuano, blindato dal club biancoverde con il rinnovo del contratto sino al 30 giugno 2021 con opzione per il prolungamento del vincolo per un'ulteriore stagione. Il portiere di proprietà della Lazio, attualmente in prestito al Catanzaro, è una vecchia conoscenza del direttore generale Aniello Martone, che lo ha voluto nel corso della sua esperienza da consulente di mercato della Casertana. L'attaccante, autore di una doppietta nella prima giornata di andata, al "Partenio-Lombardi", rientrerebbe, invece, nell'elenco dei dieci calciatori a cui il Catania avrebbe chiesto di trovarsi una squadra, senza pretendere un compenso economico per il cartellino, data la necessità di alleggerire il monte ingaggi. Tra le file degli etnei c'è anche il centrocampista Francesco Lodi, che, ha, però, un ingaggio importante e che per caratteristiche tecniche rischierebbe di diventare uno scomodo (seppur sia ovviamente indiscutibile il suo valore punto di vista tecnico e dell'esperienza, ndr) doppione di Di Paolantonio, che, in attesa del prolungamento del rapporto in essere, in scadenza il prossimo 30 giugno, non lascerà l'Irpinia prima di giugno.